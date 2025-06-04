Oecd Kurallarının Korunması Gerekiyor

OECD’DE TİCARET SİSTEMİ VURGUSU

Bakan Bolat, OECD toplantılarında çok taraflı ticaret sistemi kurallarının korunması gereğine dikkat çekiyor. “Umarız bu seneki toplantılar dünya ekonomisinde ve dünya ticaretindeki son kaygı verici gelişmeler, artan korumacılık ve ticaret savaşları karşısında üye ülkelerin çoğunluğunun uyanışına vesile olur ve çok taraflı ortak kararların alındığı şeffaf uygulamalarla dünya ticareti ve dünya ekonomisinin yeniden yükselişe ulaşması için bir vesile olur” ifadesinde bulunuyor.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli parklar ve tabiat parklarının Kurban Bayramı süresince hazır olduğunu belitti. “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı süresince korunan alanlarda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gereken her türlü önlemi aldık” diyor. Yumaklı, aynı zamanda yangın riski konusunda vatandaşlardan dikkatli olmalarını istiyor.

HAZİNE KEFALETİYLE KREDİ TUTARI ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarının 931 milyar liraya ulaştığını açıkladı. 2009 yılından Mayıs 2025’e kadar bu kredilere sağlanan kefalet tutarının 781,6 milyar lirayı bulduğunu belirtiyorlar. Aynı dönemde sağlanan ticari kredinin ise 889,3 milyar liraya yaklaşması dikkat çekiyor.

PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimlerine çevrildi. ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, “Zayıflayan ekonomik aktiviteler ve düşen enflasyon, yeni bir faiz indirimi için gerekçe oluşturacaktır” diyor. Natixis’in ekonomisti Hadrien Camatte ise ECB’nin temmuz veya eylül ayında faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıyor.

BAYRAM TRAFİĞİ İZLEMEDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, bayram trafiğini yakından takip ediyor. EGM Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, “Hız ihlalleri bizim çok keskin bir noktamız. 2024 yılında meydana gelen 6 bin 351 can kaybının 3 bin 657’si hız kaynaklı” diyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Tolga Çemrek de vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi ile yılda 520 milyon avro kazanç elde etmeyi hedefliyor. Projeyle birlikte plastik, cam ve alüminyum ambalajlar geri kazanım için iade makineleri aracılığıyla toplanıyor. Pilot bölgelerde atık miktarlarının arttığı belirtiliyor.

CAMBRIDGE’DEN GAZZELİ ÖĞRENCİLERE DESTEK

Cambridge Üniversitesi akademisyenleri, Gazzeli öğrencilere dijital kaynakların açılması konusunda taleplerini sunuyor. Prof. Scott-Warren, “Kaynak paylaşımı yapılabilir. Cambridge’in sahip olduğu ayrıcalıklı kaynaklara erişim sağlanabilir” ifadesinde bulunuyor.

BULGARİSTAN’DA BELENE MÜZESİ DÖNÜŞÜMÜ

Bulgaristan Adalet Bakanı Georgi Georgiev, Belene toplama kampının müzeye dönüştürüleceğini duyurdu. “Hiçbir şey unutulmadı ve biz var olduğumuz sürece Belene’de yaşananlar anlatılacak” diyor.

YAPAY ZEKANIN SAVAŞLARDAKİ ROLÜ

Politika analisti Alexander Clackson, yapay zekanın terör örgütleri için bir güç çarpanı haline geldiğini belirtiyor. “Yapay zeka, küçük grupların dijital varlığını artırarak kısıtlı kaynakla yapabileceklerini katlıyor” ifadeleri dikkat çekiyor.

BAKLAVA TÜKETİMİ ARTIYOR

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı’nda günlük 1750 ton baklava tüketilmesinin beklendiğini ifade ediyor. “İhracatta gitgide artış yaşanıyor” dediği ifade ile yeni pazarlara açılma planlarını vurguluyor.

AŞIRI ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Uzman diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan aşırı et tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısını yapıyor. “Günde 3-4 köfte büyüklüğünde, yani yaklaşık 100-150 gram et tüketilmesi yeterlidir, aşırıya kaçılmamalı” diyor.

KUMRULARLA PAYLAŞILAN MAKA

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz, makam odasında bir çift kumruyla yaşamaya alıştığını belirtiyor. “Odamı değiştirmeyi bile düşündüm ama baktık birbirimizden rahatsız olmuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, takımın yeni hedefinin beş sezon üst üste şampiyonluk olduğunu belirtiyor. “Her yerde, ‘İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray’a gelmişim’ diyorum” ifadesiyle takımına duyduğu bağlılığı vurguluyor.

MİLLİ OKÇUNUN E-SPOR SEVGİSİ

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, okçuluktan uzaklaşma ihtiyacında e-sporun ona önemli bir katkı sağladığını belirtiyor. “E-sporun bir parçası olduğum için mutluyum” ifadesiyle bu tutkusunu dile getiriyor.

FENERBAHÇE’DE GOL KRALI

Fenerbahçe’nin bu sezon en golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, takımın ligdeki 90 golünden 20’sini attı. Spor camiasında başarılı performansıyla dikkat çekiyor.