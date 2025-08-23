Of’da İşçi Toprak Altında Yaralandı

TRABZON’DA YAŞANAN TOPRAK KAYMASI

Trabzon’un Of ilçesinde, Kumludere Mahallesi’nde bir evin arkasında gerçekleştirilen çalışmada toprak kayması meydana geldi. Bu olay sonucunda, işçilerden Oktay Daşdemir kısmen toprak altında kalmış durumda.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından çevrede bulunan kişiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbarla birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Daşdemir’i bulunduğu yerden kurtarmayı başardı ve onu Of Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

KAYMAKAM’IN ZİYARETİ

Hayrat Kaymakamı ve Of Kaymakam Vekili Selçuk Baş, hastaneye giderek işçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayın ardından yetkililer, konuyla ilgili gerekli incelemeleri sürdürüyor.