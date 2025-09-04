Haberler

Of’da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Gerçekleşti

SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Trabzon’un Of ilçesinde sağlıklı yaşam hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Hareket et, zinde kal” sloganıyla Of Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Saat Kulesi mevkisinde sona erdi.

ETKİNLİKLER ÜLKE GENELİNDE DÜZENLENİYOR

İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Halk Sağlığı Haftası’nın ülke genelinde çeşitlilik gösteren etkinliklerle kutlandığını aktardı. Of’ta da çeşitli faaliyetler düzenlediklerini vurgulayan Çağlar, “Amacımız yürümenin, hareketin sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, hastalıklara karşı halkımızı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık oluşturmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır.” şeklinde açıklamada bulundu.

BİLGİ BROŞÜRLERİ DAĞITILDI

Etkinlik kapsamında vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgi içeren broşürler dağıtıldı. Bu tür aktiviteler halkın sağlık bilincini artırmayı hedefliyor.

