Of’da Voleybol Turnuvası Sona Erdi

ŞEHİT MEHMET KARACA VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI

Trabzon’un Of ilçesinde gerçekleştirilen “Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası” başarıyla tamamlandı. Of Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte toplamda 20 takım mücadele etti.

FINAL MAÇINDA ŞAMPİYON KIZIL ELMA OLDU

Final karşılaşması İlçe Spor Salonu’nda yapıldı. Bu karşılaşmada “Gürpınar” takımını yenerek “Kızıl Elma” takımı şampiyonluk sevinci yaşadı. Şampiyonluk ödülleri, şehit Karaca’nın annesi Ayşe Karaca ve Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer tarafından takıma verildi.