Of İlçesindeki Okul Konseri Gerçekleşti

TRABZON’DA ÖĞRENCİLERİN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Trabzon’un Of ilçesinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri, sahne aldıkları konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, oluşturduğu canlı atmosferle dikkat çekti.

KATILIMCILARDA GÜÇLÜ DESTEK

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağla, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Mehmet Soylu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, konsere yoğun ilgi gösterdi. Müzik Öğretmeni Nurten Satılmış’ın rehberliğinde hazırlanan konser, izleyicilerden tam not aldı ve büyük beğeni topladı.