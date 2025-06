Of’ta Rehber Öğretmenler Toplantısı Yapıldı

BÖLGE REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Trabzon’un Of ilçesinde, Bölge Rehber Öğretmenler Toplantısı yapıldı. Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen bu toplantıda, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat ve Of ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, toplantıda psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Merkez Müdürü Vahdettin Özdağcı’nın başkanlık yaptığı toplantıda, eğitim yılı boyunca yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili olarak, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, rehberlik ihtiyaçları belirleme anketinin sonuçları üzerinde duruldu.