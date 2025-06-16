Off-Road Festivali, Adrenalin Dolu Anlar Sunuyor

OFF-ROAD FESTİVALİ HEYECANLA GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Off-Road Festivali, hafta sonu adrenalin dolu anlara ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 150 off-road sürücüsü ve onlarca takımı Gebze Denizli Mahallesi Off-Road alanında bir araya getiren etkinlik, iki gün boyunca devam etti. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, zorlu parkurlarda sergilenen heyecan verici performanslar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği fuar, hem yarış tutkunlarını hem de doğa sporlarına meraklı vatandaşları buluşturdu. Katılımcılar ve izleyiciler, organizasyondan duydukları tatmini dile getirdi.

DERECEYE GİRENLERE KUPALAR VERİLDİ

Festivale dahil olan takımlar ve sporcular, finale gelindiğinde kupalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden aldı. Başkan Büyükgöz, etkinliğe olan yoğun ilgi karşısında duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Gebze’mizi sporun, heyecanın ve kardeşliğin buluşma noktası haline getirmekten mutluyuz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Off-Road Festivalimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bugün bu organizasyona katılan tüm yarışmacıları tebrik ederken izlemeye gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şehir dışından gelenler için de umarım güzel ev sahipliği yapmışızdır. Memleketlerine dönerken buradan güzel anılarla dönmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

GEBZE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bu büyük organizasyonla Gebze, motor sporları tutkunlarına kucak açtı ve sosyal ile kültürel etkinliklerdeki iddiasını tekrar gözler önüne serdi. Etkinlik, yalnızca spor alanında değil, aynı zamanda bölgenin sosyal yaşamında da önemli bir yer edinmeye devam ediyor. Hem katılımcılara hem de izleyicilere sunduğu heyecan dolu anlar, Adrenalin sevenleri memnun etti.