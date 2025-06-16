Off-Road Festivali, Gebze’de Başarıyla Gerçekleşti

DÜZENLENEN OFF-ROAD FESTİVALİ HEYECAN YAŞATTI

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Off-Road Festivali, hafta sonu adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 150 off-road sürücüsü ve takımları, Gebze Denizli Mahallesi Off-Road alanında bir araya geldi. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, iki gün boyunca zorlu parkurlarda sergilenen nefes kesici performanslar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Binlerce kişi festival boyunca yer aldı ve hem yarış tutkunları hem de doğa sporlarına ilgi duyan vatandaşlar etkinlikte buluştu. Katılımcılar ve izleyiciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KUPALARINI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ VERDİ

Festivalin sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular, kupalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden aldı. Başkan Büyükgöz, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Gebze’mizi sporun, heyecanın ve kardeşliğin buluşma noktası haline getirmekten mutluyuz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Off-Road Festivalimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bugün bu organizasyona katılan tüm yarışmacıları tebrik ederken, izlemeye gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şehir dışından gelenler için de umarım güzel ev sahipliği yapmışızdır. Memleketlerine dönerken buradan güzel anılarla dönmelerini diliyorum” dedi.

GEBZE MOTOR SPORLARI SEVERLER İÇİN BİR MERKEZ OLDU

Gebze, bu büyük organizasyonla birlikte motor sporları severlere ev sahipliği yaptı ve sosyal ile kültürel etkinliklerdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Bu yılki festival, hem katılımcılar hem de izleyiciler açısından büyük bir başarı olarak kaydedildi.