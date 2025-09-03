Off-Road Yarışları Heyecan Verdi

YARISLARA KATILIMCILAR VE PARKUR

Road yarışları, adrenalin dolu anlara ev sahipliği yaptı. İlk kez düzenlenen Acıpayam Zafer Kupası off-road yarışları, bölgedeki çeşitli illerden gelen 30 yarışçının katılımıyla renkli görüntüler sundu. TOKİ yakınlarında özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen etkinlik, üç etap ve beş farklı klasmanda yapıldı. Gün boyu devam eden yarışlara, Denizli, Muğla (Marmaris), Aydın (Kuşadası) ve Antalya gibi illerden off-road tutkunları katıldı.

PARKURUN ZORLUĞU

Zorlu virajları ve engebeli yapısıyla parkur, hem pilotların hem araçların sınırlarını zorladı. İzleyicilere heyecan verici anlar yaşatılan bu yarışlarda büyük bir coşku hakim oldu. Yarışların ilerleyişi boyunca çeşitli klasmanlarda büyük çekişmeler yaşandı.

KLASMAN SONUÇLARI

Yarışlarda ESV Klasmanında birinciliği Engin Çetin elde etti. İkincilik ödülünü Ercan Cingöz (Geçit Kağıt) alırken, Hüseyin Kalkan da üçüncü oldu. S1 Klasmanında ise Serhan Bayık (Nameste Bilinçli Yaşam Merkezi) birinci, Hakan Kaya ikinci ve Yunus Emre Öztekin üçüncü sırayı aldı. S2 Klasmanında Yunus Kuru birinci, Ozan Çavdar ikinci, Duralı Altınok ise üçüncü oldu. S3 Klasmanı birincisi Erol Gökdemir, ikincisi Hasan Kocasarı ve üçüncüsü Berkan Deveci olarak belirlendi. S4 Klasmanında Faruk Öztekin birinci, Şakir Eskioğlu ikinci ve Faysal Açıkgöz üçüncü sıradaydı. Genel klasmanda ise Serhan Bayık (Nameste Bilinçli Yaşam Merkezi) birinci, Faruk Öztekin ikinci ve Hakan Kaya üçüncü oldu. Ayrıca, yarışlarda dereceleri yüksek olan sporculara ödül ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.