Ofiste Bir Gün Projesi Başladı

PROJE BAŞLANGICI

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık Bölümü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 9. Meslek Komitesi, “Ofiste Bir Gün” adlı projeyi hayata geçirdi. Proje, öğrencilere pratik deneyim sağlamak amacıyla yürütülüyor. Düzce Üniversitesi Sigortacılık Bölümü öğrencileri, oluşturulan program dahilinde DTSO 9. Meslek Komitesi’ne üye Sigorta Acenteleri’nden projeye katılmak isteyen acentelere 4’erli gruplar halinde gidiyor.

PRATİK EĞİTİMİN ÖNEMİ

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler alması, sektöre atıldıklarında onlara önemli avantaj sağlıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün bu proje sayesinde azalacağını vurguladı. Bıyık, “Bu program sayesinde öğrenciler, eğitim hayatları boyunca pratik eğitim alarak mezun olduklarında mümkün olduğunca hazır olmalarını sağlıyoruz” diyerek, projenin amacını belirtti.