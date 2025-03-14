Haberler

Ofiste Bir Gün Projesi Başladı

PROJE BAŞLANGICI

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık Bölümü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 9. Meslek Komitesi, “Ofiste Bir Gün” adlı projeyi hayata geçirdi. Proje, öğrencilere pratik deneyim sağlamak amacıyla yürütülüyor. Düzce Üniversitesi Sigortacılık Bölümü öğrencileri, oluşturulan program dahilinde DTSO 9. Meslek Komitesi’ne üye Sigorta Acenteleri’nden projeye katılmak isteyen acentelere 4’erli gruplar halinde gidiyor.

PRATİK EĞİTİMİN ÖNEMİ

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler alması, sektöre atıldıklarında onlara önemli avantaj sağlıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün bu proje sayesinde azalacağını vurguladı. Bıyık, “Bu program sayesinde öğrenciler, eğitim hayatları boyunca pratik eğitim alarak mezun olduklarında mümkün olduğunca hazır olmalarını sağlıyoruz” diyerek, projenin amacını belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kazası

Aksaray'da bir kadının yanlışlıkla gaza basması sonucu markete dalması sonucu iki müşteri son anda kurtulurken, sürücü hafif yaralandı. Soruşturma açıldı.
Haberler

Tekirdağ Konut Satışlarında Artış Gözlemlendi

Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 112.818'e yükseldi. Tekirdağ'da ise 2.714 konut satışı gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.