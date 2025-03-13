Öfke Ritüeli: Yüksek Ücretli Terapi Yöntemi

ÖFKE RİTÜELİ POPÜLERLİĞİNİ ARTIRIYOR

Son dönemlerde ilgi gören alternatif terapi yöntemleri arasında “Öfke Ritüeli” olarak adlandırılan dikkat çekici bir uygulama yer alıyor. Yurt dışında gerçekleştirilen bu seanslara katılanlar, içlerindeki öfkeyi serbest bırakmak için sopalarla yere vuruyor, çığlıklar atıyor ve gürültüyle streslerini hafifletmeye çalışıyor. Katılmak isteyenlerin ise 150 bin TL gibi yüksek bir ücreti ödemesi gerektiği göz önüne geliyor.

DÜZENLENEN SEANSLARDA YAŞANANLAR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, katılımcıların ormanın derinliklerinde bir araya geldiği, sopalarla toprağa vurarak bağırdığı ve ilkel bir ritüel yapıyormuş gibi davranışlarda bulunduğu görülüyor. Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grupların, deneyimli rehberler eşliğinde yönlendirildiği ve seans boyunca içlerindeki öfkeyi haykırarak, bağırarak ve agresif hareketlerle dışarıya yansıttıkları dikkat çekiyor.