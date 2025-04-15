Öfkeli Adam Dairesini Ateşe Verdi

BURSA’DA YANGIN ÇIKARDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da, eşiyle tartışan bir adam oturduğu daireyi ateşe verdi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yangını görmesiyle 112 ekipleri hızla duruma müdahale etti. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayın GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde bulunan altı katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 38 yaşındaki Özcan Ç. bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli bir şekilde, geçirdiği sinir krizi sonrası 3. katındaki dairesini ateşe verdi.

DUMANLAR VE YARDIM ÇIĞLIKLARI

Yükselen dumanlar bina sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, çevredekiler durumu 112 acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

TEPKİLER VE SORUŞTURMA

Yangın sonrası gözaltına alınan şüpheli, polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Bu olay mahalle sakinlerinden de tepki topladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.