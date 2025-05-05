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Ofsayt Tartışması Maçta Gündem Oldu

KARARLAR DAMGA VURDU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasında verilen ofsayt kararları dikkat çekti. Trabzonspor’un golü ve penaltı beklediği anlarda kafa karıştıran ofsayt çizgileri çizildi. Özellikle Simon Banza’nın pozisyonu ofsayt mı değil mi soruları akıllarda kaldı.

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta 90. dakikada Simon Banza’nın bulduğu gol, VAR tarafından ofsayt yönünde iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu ifade etti. Görüntülerde Edin Vişça’nın savunmanın arkasından çıktığı gözlendi. Bu karar, sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı. Maç ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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