Ogeday ile Nisa aşkı bitti

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor’da yaşadıkları aşkla gündeme oturan Nisa ile Ogeday ayrıldı.

Sık sık ayrıldıkları yönündeki haberlerle magazin gündemine gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ‘Survivor All Star 2022’den önce sürpriz bir aşka yelken açan, kısa süre önce haklarında çıkan ‘aşk bitti’ şeklindeki iddiayı yayınladıkları videoyla tiye alan şampiyon ikili, bu kez her şeyi sildi.

‘Survivor 2020’ ile tanınan Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ardından takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sürpriz ilişki yaklaşık bir yıl sonra olaylı şekilde bitmişti. Geçtiğimiz yıl All Star’a katılan ve şampiyonluğu günlerce tartışma konusu olan Nisa’nın, yarışmadan kısa süre önce Survivor 2017’da kupayı kazanan Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Survivor boyunca duygusal birlikteliklerini yansıtmama kararı alan ikiliden Ogeday, adaya erken veda ederken, sevgilisini finalde yalnız bırakmamıştı. Ogeday’ın açıklamaları ve son ana kadar Nisa’ya destek vermesi çok konuşulmuştu: Uzun bir süreden sonra bir kadın şampiyon çıkacak. Sonuç ne olursa olsun benim için sonuç değişmeyecek. Çünkü benim bir tane şampiyonum var.

Ogeday, sevgilisinin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutlamış, “Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil, mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun” notunu düşmüştü. Survivor Nisa da Ogeday ile sarmaş dolaş pozunu paylaşınca, çifte “Bu aşk değil de ne?” yorumları yağmıştı.