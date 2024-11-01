“Oğlunu Bulmak İçin Türkiye’ye Geldi”

ANNE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Berlin’deki evinden 3 yıl önce “Alaska’ya bisiklet turuna gidiyorum” diyerek ayrılan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan oğlu Soydan Karasinan’ı bulabilmek için 80 yaşındaki Nevriye Güvenç, Berlin, Alaska ve Bursa arasında gidip geliyor. Türk yetkililerden yardım bekleyen yaşlı kadın, Almanya ve Amerika’da başvurmadığı kurum kalmadığını belirtip, umudunu kaybedince Türkiye’ye gelme kararı aldı. Yıllar önce işçi olarak ayrıldığı Bursa’daki baba ocağına dönen Güvenç, burada Türk yetkililere “ne olur oğlumu bulun” diyerek yalvardı.

BİSİKLET TURUNA ÇIKTI

Evli ve dört çocuk babası olan Soydan Karasinan, 5 Mayıs 2022 tarihinde Berlin’deki bağ evinden çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletine doğru bisiklet turuna çıktı. Son paylaşımında, 10 Mayıs’ta Alaska dağlarında kamp yaptığı anları videoya çeken 51 yaşındaki Karasinan, “beni buradan takip edersiniz” dediği bir rota çizerek ailesine iletti. O tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşi ve dört çocuğunu Berlin’de bırakıp yola çıkan Karasinan için annesi Nevriye Güvenç, kendi evine geri dönerken Türk yetkililere yardım istemek amacıyla Bursa’ya ulaşmaya çalıştı.

Üç yıldır Berlin ve Alaska arasında yaşanan bu trajik durumdan ötürü gözyaşları içinde kalan yaşlı kadın, sık sık Türk yetkililere seslenerek yardım talep ediyor. Nevriye Güvenç, “Ne olur benim oğlumu bulun, ben anneyim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bittim, tükendim. Almanya’da kimse ilgilenmiyor, ‘devletim bana yardım eder’ diye Türkiye’ye geldim. Burası benim memleketim. Ben yanıyorum, bana yardım edin. Ne olursa olsun evladımın ölüsü ya da dirisi ne durumdaysa bulun” ifadelerini kullandı.