OGM 4.500 Geçici İşçi Alımı Duyurdu

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI DUYURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), toplamda 4.500 geçici işçi alacağını resmi olarak açıkladı. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar, gerekli başvuru şartlarını sağladıkları takdirde, başvurularını İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Adayların merak ettiği başvuru koşulları ve son başvuru tarihi hakkında detaylar aşağıda yer alıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı için ilanları 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlayacak. Açık pozisyonlar arasında farklı meslek grupları bulunuyor. Adayların açık iş ilanlarını ve detayları takip etmesi öneriliyor. Başvuru şartlarını karşılayan kişilerin, belirlenen tarihler arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirmeleri mümkün olacak.

KURA ÇEKİLİŞİ VE SINAVLAR

Başvurular tamamlandıktan sonra, başvuran adaylar arasında noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı kazanacak. Sınavlarda, adayların ilgili pozisyonlardaki bilgi ve becerileri ayrıntılı olarak değerlendirilecek. Başarılı olan adaylar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde uygun pozisyonlarda çalışma fırsatı elde edecekler.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları, adayların uygunluk durumunu belirlemede kritik bir öneme sahip olacak. Adayların bu şartları dikkatlice incelemeleri gerekiyor.