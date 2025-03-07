OGM Geçici İşçi Alımı Başvuru Detayları

OGM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımını resmi olarak açıkladı. İş başvurusu yapmayı planlayan adaylar, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü’nde personel alımı süreci nasıl işleyecek? OGM işçi alımına başvurular nereden yapılacak? İşte, son başvuru tarihi ve ayrıntılar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı için başvuru sürecini resmi olarak başlattı. OGM işçi alımına başvurular, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmayı planlayan adaylar, bu tarihlerde İŞKUR’un resmi web sitesinden online olarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

KURA ÇEKİMİ VE SINAV SÜRECİ

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve kura sonuçlarına göre ismi çıkan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı kazanacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde uygun pozisyonlarda göreve başlama fırsatını elde edecekler. OGM işçi alımı kapsamında hangi meslek gruplarının açıldığı ise merak konusu. Adayların açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularını düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.