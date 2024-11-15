“OGM Geçici İşçi Alımı Yapacak”

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 9 geçici işçi alımı yapıyor. OGM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında belirtilene göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 3 aşçı, 1 laboratuvar teknikeri, 3 orman işçisi ve 2 fidan yetiştiricisi olmak üzere istihdam gerçekleşecek.

BAŞVURULAR 18 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

Açık iş ilanları, 18 Kasım’a kadar İŞKUR tarafından yayımlanacak ve gerekli koşulları sağlayan adaylar, belirtilen süre içerisinde başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Sözlü ve uygulamalı sınava, her unvan için ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. “Laboratuvar teknikeri” pozisyonuna başvuracak adayların, bu yılın KPSS P93 puanı kullanılarak değerlendirileceği, en yüksek puandan başlayarak sıralanacakları belirtildi.

KURA İLE BELİRLENECEK ADAYLAR

“Aşçı”, “orman işçisi” ve “fidan yetiştiricisi” unvanları için başvuracak adayların ise noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirleneceği açıklandı. Kura yeri ve tarihi, İŞKUR’un açık iş ilanında duyurulacak ve ayrıca OGM’nin internet sitesi üzerinden de paylaşılacak.