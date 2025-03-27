OGM İşçi Alımı Kura Çekimi Tarihleri

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ

“OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusu, başvuru sürecine katılan birçok kişi tarafından fazlasıyla merak ediliyor. 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular sonrasında, kura çekimi için resmi takvim şekillenmeye başladı. OGM, 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçlarının açıklandığına dair bilgiler veriyor mu? OGM kura sonuçları sorgulama ekranı ile alakalı bilgilere de ulaşmak mümkün.

KURA SONUÇLARI CANLI İZLENEBİLECEK

OGM kura sonuçları, bugün farklı illerde başlayan kura çekimleri aracılığıyla ilan edilen adresler üzerinden canlı bir şekilde izlenebilecek. Süreçle alakalı detaylar ve sonuçların açıklanması için gereken tüm bilgiler takip edilebiliyor.

AİLE VE GÜVENLİK ŞARTLARI

1. Türk vatandaşlığına sahip olmak, 2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşında olmak, 3. Adayların, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar gibi ağır suçlardan mahkûm olmamış olmak, 4. Kamusal haklardan mahrum bırakılmamış durumda olmak, 5. Aranan öğrenim durumu ve diğer özel şartlara sahip olmak, 6. Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 7. İlgili yerleşim biriminde ikamet ediyor olmak, 8. Her adayın yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabileceği, 9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan belirlenen adayların başvurularının iptal edilebileceği ve 10. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek adayın noter huzurunda belirleneceği, tüm bilgilendirmelerin ise ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden yayımlanacağı duyuruluyor. OGM sorgulama ekranına erişim için gereken bağlantılar da sağlanıyor.