OGM İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

28 Mart 2025 tarihinde düzenlenen OGM işçi alımı kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayın ile yapılmış durumda. OGM, kura sonuçlarını il il açıklamaya başladı. Adaylar, başvurdukları illere ait sonuçları öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Adaylar, özellikle asil ve yedek listelerde kendilerine yer bulup bulmadığını öğrenmek için OGM kura sonucu sorgulama ekranını kullanmaya büyük önem veriyor.

AÇIKLANAN İLLER

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında bulunuyor: Antalya, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, Ankara, Artvin, Adana, Bolu, Trabzon, İzmir, Isparta, Hatay, Sakarya, Kütahya, Mersin, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş ve Denizli.

SORGULAMA EKRANI İHTİYACI

Adayların OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmesi için ilgili OGM bölge müdürlüğünün resmi web sitesi üzerinden duyuruları takip etmesi gerekiyor. OGM kura çekimi sonucu sorgulama ekranı, adaylar için oldukça önemli bir ihtiyaç haline geldi.