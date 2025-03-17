OGM İşçi Alımı Kura Tarihleri Açıklandı mı?

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımını gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR üzerinden alınan başvurular ise 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle adaylar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek için bekliyor.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

OGM işçi alımı çerçevesinde başvuran adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi düzenlenecek. Bu kura sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı kazanacak. Kura çekilişi ve sonuçları, ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekiminde, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.

KURA TARİHİ VE SONUÇ AÇIKLAMALARI

Kura sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde ilan edilecek. Kurumun resmi gazetede yayımlanan duyurusuna göre, Orman Genel Müdürlüğü, ayrıca taşra teşkilatında açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularının düzenli olarak takip edilmesini öneriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın personel alımı 2025 yılında devam edecek.