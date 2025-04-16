OgM Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor

PERSONEL ALIMI GELİŞMELERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3.477 personel alımı süreci ile ilgili gelişmeleri adaylar büyük bir heyecanla takip ediyor. Binlerce aday, başvurularını tamamladıktan sonra OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nasıl ulaşacakları konusunda bilgi edinmeye çalışıyor.

BASVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM tarafından gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci 28 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Şimdi adaylar, “OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunu merak ediyor. Resmi bir sonuç tarihi duyurulmamış olsa da, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Nisan ayının son haftasında sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor.

SONUÇLARA ERİŞİM NASIL SAĞLANACAK?

OGM personel alımı başvuru sonuçları açıklandığında adaylar, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden veya Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım Platformu (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla, T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak sorgulama gerçekleştirebilecekler.