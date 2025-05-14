Ogm Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

SONUÇLARIN DUYURULMASI BEKLENİYOR

Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 477 sözleşmeli personel alımına yönelik sürecin sonuçlarını duyurmayı planlıyor. Başvuru yapan binlerce aday, “OGM sonuç ekranı erişime açıldı mı?” ve “OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı?” sorularını internet üzerinde sıklıkla araştırıyor. Özellikle 14 Mayıs 2025 tarihi sonrası bilgi paylaşımıyla ilgili merak devam ediyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Orman Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için 3.477 sözleşmeli destek personeli alım süreçlerini tamamladı. 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” platformuyla alınan başvuruların ardından, OGM başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Önceki personel alım süreçlerine göz atıldığında, sonuçlar genellikle başvuru süreci tamamlandıktan 4 ila 6 hafta içinde açıklanıyor. Bu bağlamda, 3.477 kişilik personel alım sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde duyurulması olası.

SONUÇLAR Nasıl SORGULANIR?

Adayların aklındaki en önemli konulardan biri, “OGM başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?” sorusu. OGM personel alım sonuçları açıklandığında, adaylar aşağıdaki yöntemlerle sonuçlara erişim sağlayabilecek: Ana sayfadaki “Duyurular” bölümünü takip ederek sonuç ilanına ulaşabilirler. Ayrıca, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak bireysel sonuçları görüntüleyebilirler. turkiye.gov.tr adresindeki “Kamu Personeli Başvuru Sonuçları” sekmesi üzerinden OGM başvuru sonucu sorgulaması yapılabilir.