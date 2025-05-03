Ognjenovic, Finalde Zorluk Bekliyorum

MAÇ PERFORMANSINDAN MEMNUNİYET

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finale yükselen İtalya temsilcisi Savino Del Bene’nin Sırp oyuncusu Maja Ognjenovic, 3-0’lık skorla kazandıkları VakıfBank müsabakasındaki performanslarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ognjenovic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli pasör, “VakıfBank gibi bir takıma karşı böyle net bir skorla kazanmayı beklemiyorduk. VakıfBank, herkesin kazanmasını beklediği bir takım. Dörtlü Final’de neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Birkaç gün önce Sultanlar Ligi şampiyonu oldular. Bu yüzden muhtemelen dinlenmeye, maça hazırlanmaya vakitleri yoktu.” şeklinde konuştu.

HAZIRLIK SÜRECİ

Ognjenovic, kendi takımlarının durumunun farklı olduğunu vurgulayarak, “Milano’ya karşı birkaç hafta önce kaybettiğimizde kalan zamanımızı Şampiyonlar Ligi’ne en iyi şekilde hazırlamak için kullandık. Maçın başından itibaren iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.” dedi. Ayrıca, VakıfBank’ın kilit oyuncuları olan Markova ve Van Ryk’ı durdurmanın öneminden de bahsetti. “Bu, benim için bir sürpriz değildi. Çok iyi hissediyorum. Umarım yarın, bugünkü gibi bir iş çıkarabiliriz.” ifadelerini kullandı.

FINAL MAÇI ZORLU GEÇECEK

Yarın karşılaşacakları diğer İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco’nun güçlü bir takım olduğunu belirten Ognjenovic, “Herkes onların Fenerbahçe, VakıfBank gibi iyi bir takım olduğunu biliyor. Dünyadaki en iyi takım olabilirler, nasıl kazanacaklarını biliyorlar.” diye konuştu. İmoco’nun birçok önemli başarıları bulunduğunu ifade eden Ognjenovic, “Bu yüzden final maçı zorlu olacak. Imoco’nun çok iyi oyuncuları var fakat finalde asla ne olacağını bilemezsiniz. Hala inancım tam.” dedi.

ŞAMPİYONLUK HAYALİ

Şampiyonluğa ulaşmanın en büyük hayali olduğunu belirten 40 yaşındaki oyuncu, “İki yıl sonra İstanbul’da oynamak beni çok duygulandırıyor. İstanbul, benim ikinci evim ve her zaman kalbimde olacak.” şeklinde sözlerini tamamladı.