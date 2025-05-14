Öğrenci Darbedildi, Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

ÖĞRENCİYE DARP OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki özel kurs merkezinde bir öğrenci tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi. Olay, 22 Nisan’da Mustafapaşa Mahallesi’ndeki kurs merkezinde gerçekleşti. 12. sınıf öğrencisi T.A.K, dışarıda bulunan M.Ç’yi küfür ettiği gerekçesiyle pencereden uyardı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, M.Ç, T.A.K’nın bulunduğu sınıfa girdi.

DARP OLAYI VE SONRASI

İçeri giren M.Ç, elindeki kesici alet ve sopayla T.A.K’ya saldırdı. Olay esnasında kurs sahibi sınıfa girerek M.Ç’yi dışarı çıkardı. M.Ç, olay sonrası bölgeden uzaklaşırken, yaralanan T.A.K hastaneye giderek darp raporu aldı. Şikayet üzerine polis ekipleri M.Ç’yi gözaltına aldı, ancak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bununla birlikte, durumla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.