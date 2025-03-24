Öğrenci, Kaldığı Yurdun 11. Katından Atladı

ÖĞRENCİ KIZ YURDUNUN 11. KATINDAN ATLADI

Malatya’da bir kız yurdunun 11’inci katından atladığı söylenen öğrenci yaşamını yitirdi. Olay, saat 21.45 civarında Battalgazi ilçesindeki Bulgurlu Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, 20 yaşındaki K.S., Battalgazi Kız Yurdu’ndaki odasının penceresinden aşağıya düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Durumun anlaşılmasının ardından K.S., hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren K.S.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme süreci devam ediyor.