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Öğrenci, Nefes Borusuna Cisim Kaçtı

ÖĞRENCİYİ KURTARAN ÖĞRETMENİN HIZLI MÜDAHALESİ

ŞIRNAK’ta bir öğrencinin nefes borusuna yabancı cisim kaçması, okul öğretmeni Murat Şenses’in hızlı müdahalesi sayesinde başarıyla sonuçlandı. Olay, sabah saatlerinde Şehri Nuh Ortaokulu’nun bahçesinde gerçekleşti. Bahçedeki kamelyada oturan öğrenci Ü.G.Ş., beklenmedik bir şekilde nefes alamaz hale geldi.

HEIMLICH MANEVRASI İLE CİSİM ÇIKARILDI

Durumu hemen fark eden Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, panik yapmadan kamelyaya koştu ve Heimlich manevrasını uygulayarak yabancı cismi çıkardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hem öğretmenin hızlı düşünmesi hem de doğru müdahalesi, olayın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağladı.

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