Öğrenci Servisinin Çarptığı Çocuk Vefat Etti

KAZA MEYDANA GELDİ

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak’ta korkunç bir kaza yaşandı. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine gitmekte olan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm, yanındaki bir arkadaşının şaka amaçlı itelediği sırada talihsiz bir şekilde yola düştü.

ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇARPTI

İteleme sonrası, okuldan çıkan A.B. (44) yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı öğrenci servis minibüsü, Gazel’e çarptı. Olay sonrasında verilen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini doğruladı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay anında polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini almak için olay yerinde çalışma başlattı. Servis minibüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

AİLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Gazel’in ailesi, acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm, yerde yatan kızının elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra, küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.