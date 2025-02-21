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Öğrenci Silahlı Yaralanma Sonrası Hayatını Kaybetti

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ÜZÜCÜ OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ

Üniversitenin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üzücü olay neticesinde yaralanan ve yoğun bakımda tedavi edilen öğrenci Bestami Serdar Ergüder’in yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, “Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir” ifadeleri yer aldı.

ORGAN BAĞIŞI VE AİLENİN KARARI

Ergüder’in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu doğrultuda, Ergüder’in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz” denildi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE YARALANMA

Dr. Öğretim Üyesi Yeşildal, 17 Şubat tarihinde odasına gelen öğrenci Ergüder tarafından silahla vurulmuştu. Aynı silahla kendine zarar veren öğrenci ile Yeşildal, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu olay, üniversite camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

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