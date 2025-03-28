Öğrenci Velisi Okul Müdürüne Saldırdı

ÖĞRENCİ VELİSİ OKULDA DEHŞET YARATTI

Aksaray’da bir öğrencinin ailesi okul bahçesinde büyük bir olay yaşattı. Dün saat 17.00 sularında Gazipaşa İlkokulu’nda gerçekleşen olayda, Okul Müdürü Mustafa Emlik, okulda tartışma yaşayan iki öğrenciye müdahale etti. Öğrencilerden biri durumu velisine aktardı. Veli M.K. ve eşi N.K. okula gelerek müdürü hedef aldı.

YUMRUK SALDIRISI YAPTI

Derslerin sona erip öğrencilerin okuldan ayrıldığı esnada, Mustafa Emlik okuldan çıkarken M.K. ve N.K. ile karşılaştı. Veli çifti, Emlik’e karşı tepkilerini dile getirince aralarında tartışma başladı. Bu duruma okulda hizmetli olarak çalışan D.K. de dahil oldu. Veli M.K., tartışma sırasında Emlik’e yumrukla saldırdı. Okul bahçesine kaçan Emlik, dengesini kaybederek yere düştü. M.K. ise burada saldırısına devam etti. Diğer veliler ve öğretmenlerin araya girmesiyle Emlik kurtarıldı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emlik, tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırı anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

VELİLER GÖZALTINA ALINDI

Emlik’in şikayetinin ardından M.K, olaya karışan N.K. ve hizmetli D.K. polis tarafından gözaltına alındı. Üç kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eğitim-Bir-Sen Aksaray 1 No’lu Şubesi üyeleri ve Mustafa Emlik’in görev yaptığı meslektaşları, olay sonrası okul önünde toplanarak saldırıya karşı tepki gösterdi.