Öğrenci, Yarı Çıplak Yabancı Buldu

ŞAŞIRTAN DENEYİM

Öğrenci bir çift tatillerinden dönünce evlerinde karşılaştıkları yarı çıplak bir yabancı nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Ev işgalcisi, çiftin eşyalarını her yere yaymış ve hatta kendi kıyafetlerini giymişti. Sydney Üniversitesi’nde eğitim gören 22 yaşındaki Denoora Lyu, erkek arkadaşı William Qu ile birlikte evlerine döndüklerinde bu hayret verici durumu keşfettiler. 30 yaşındaki Dylan Patrick Yelkovan’ı yalnızca şort giymiş halde evde dolaşırken buldular.

İŞGALCİNİN DAVRANIŞI

Yelkovan, çiftin dairesini eşyalarıyla doldurmuştu. Koltuk, masa ve mutfak tezgahı dahil her yerde karışıklık vardı. Denoora, 7NEWS’e “İlk başta yanlış yere geldiğimi sandım” dedi. Ancak gerçek dairesi olduğunu anladığında panik içerisinde kaldı. “Gerçekten sarsıldım. Evimde tamamen yabancı biri duruyordu ve gömlek bile giymiyordu. Bu normal görünmüyordu.” ifadelerini kullandı. Denoora, Yelkovan ile karşılaştıklarında oldukça kaygılıydı ve “Ya bıçağı varsa?” düşüncesi aklını meşgul etti.

ÇARPTIĞI SONUÇ

Kendisiyle karşılaştığında Yelkovan, sakin bir şekilde eşyalarını toplamaya devam etti ve sanki hiçbir şey olmamış gibi odalarda dolaştı. Sonunda balkona çıkarak daireyi terketmeyi başardı. Denoora, Yelkovan’ın ilk önce oradan girdiğini düşünüyor. Yelkovan, bina müdürünün yardımıyla tutuklandı. İki yatak odalı lüks daire, çiftin arkadaşı tarafından kiralanmış ve üniversite yaz tatiline gitmek üzere bırakılmıştı.

KAÇIRILAN EŞYALAR VE ZARAR

Denoora ve William, eşyalarını kutulara koyup düzenli şekilde bırakmıştı. Ancak Yelkovan, kutulara el koymuştu. Davetsiz misafir tüm kutuları açarak içindeki her şeyi kullanmış, hatta kurulmamış masaüstü bilgisayarı bile karıştırmıştı. William’ın kıyafetleri de Yelkovan’ın hedefi olmuştu; bazıları dışkı lekeli halde bulunmuştu. Ayrıca William’ın banka kartını kullanarak alışveriş yapmıştı. Neyse ki, banka çalınan parayı geri iade etmişti. Ancak çift, daireyi profesyonel temizletmek için harcadıkları 2.000 dolar ve o süre zarfındaki otel masraflarını geri alamadı. Denoora, “Daha önce böyle hırsızlık hikayelerini duymuştum ama gerçekten başınıza gelince yine de çok şok edici.” dedi.

HUKUKİ PROSEDÜRLER

Bu kâbus, Denoora’ya Mayıs ayında Yelkovan’ı Sydney’de tekrar gördüğünde yeniden hatırlatıldı; beklediği gibi hapiste değildi. Mahkeme kayıtlarına göre Yelkovan, suçunu kabul etmiş ve hırsızlık nedeniyle 31 Aralık’a kadar sürecek bir Yoğun Düzeltme Emri çerçevesinde dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu durum, onun hapse girmediği ancak sıkı kısıtlamalara tabi olduğu anlamına geliyor.