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Öğrenciler, Ailelerle Tel Örgülerden İletişim Kurdu

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir lisede, LGS’nin ikinci oturumu öncesinde öğrenciler dışarı çıkarılmayınca, aileleriyle okulun tel örgüleri aracılığıyla iletişim kurdu. Yenikent Anadolu Lisesi’nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ikinci oturumu öncesinde duygusal anlar yaşandı. Birinci oturumun ardından, öğrenciler ikinci oturuma kadar okul bahçesinde bekletildi. Güvenlik ve düzen gerekçesiyle dışarı çıkmalarına izin verilmeyen öğrenciler, aileleriyle tel örgüler arasında iletişim kurma imkanı buldu.

VELİLERDEN MORAL DESTEK

Bazı veliler, çocuklarına moral vermek amacıyla yanlarında getirdikleri yiyecek ve çikolataları tel örgülerden uzatarak destek oldu. LGS’nin ikinci oturumu saat 11.30’da başladı ve öğrenciler birlikte sayısal alandaki soruları yanıtlamak üzere yeniden sınav salonlarına alındı. Bu görev, öğrencilerin dikkatini toplamak ve sınav stresi ile başa çıkmak için önemli bir fırsat sundu.

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