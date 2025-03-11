Öğrenciler Arasında Ezbere Şiir Okuma Yarışması

YARIŞMA VE ETKİNLİKLERİN AMACI

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler arasında “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” ile “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” yer alıyor. Bu kapsamda, ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenlendi.

ŞİİR YARIŞMASININ DETAYLARI

Yarışma, Tatvan İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Öğrenciler, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un eserleri arasından Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen şiirlerden birini seçerek sahnede ezbere en etkili şekilde okumak için yarıştı.

ÖDÜLLERİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

Komisyonun değerlendirmesi sonucunda, Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayşe Ayran birincilik ödülünü, Alacabük Köyü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Avşin Ülkü ikinci olarak, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Havin Uludağ ise üçüncülük ödülünü kazandı. Yarışma sonunda ödüllerini İlçe Müftüsü Bilal Şengül verdi. Müftü Şengül, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.