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Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı

ÖĞRENCİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında bir kargaşa yaşandı. Keçiören Osmangazi Mahallesi’ndeki eğitim kurumunun önünde meydana gelen olay, okul çıkışı saatinde gerçekleşti.

KAVGA GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Kavga, başlayan kargaşaya diğer öğrencilerin de katılmasıyla daha da büyüdü. Neyse ki kavga sırasında yaralanan öğrenci olmadı, çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde olay, daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Öğrencilerin kavgası cep telefonu kameralarına yansıyarak sosyal medya ortamlarında yayıldı.

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