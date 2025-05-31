Öğrenciler, Atık Malzemelerle Materyal Hazırladı

ÖĞRENCİLER ATIK MALZEMELERDEN DERS MATERYALLERİ HAZIRLADI

Batman’da, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla yapılan “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde, ders materyalleri atık malzemelerden hazırlandı. TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılından beri yürütülen projeye anlamlı katkı sağladı. Öğrenciler, bu süreçte atık malzemeleri geri dönüştürerek hem çevre bilinci kazanmış hem de çeşitli ders materyalleri üretmiş oldu. Hazırlanan bu ürünler, yıl sonu sergisinde vatandaşlara sunuldu.

DERSLERDE SOMUTLAŞTIRMA YAPILDI

Nursema Nergiz Kara’nın öncülüğündeki projede, geri dönüştürülebilir malzemelerle değerler eğitimi ve dil kazanımları somut hale getirildi. Pet şişelerden saksılar, kartonlardan Kabe maketleri, deterjan kutularından oyuncaklar ve yoğurt kaplarından Ramazan davulları üretildi. Nursema Nergiz Kara, TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu olarak projeye destek vermek ve ders konularını somutlaştırmak istediklerini vurguladı. “Böylece çevre bilinci kazandılar, aynı zamanda konuları daha etkili öğrendiler” diyen Kara, kartondan Kabe maketiyle hac konusunun işlendiğini ve diğer materyallerin de birçok dersle entegre edildiğini açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN YARATICI ÇALIŞMALARI

4. sınıf öğrencisi Arya Lina Öztürk, yıl boyunca hazırladıkları materyalleri yıl sonu sergisinde tanıttıklarını belirtti. “Din Kültürü ve İngilizce öğretmenlerimizin desteğiyle atıklardan yaptığımız çalışmaları sergiledik” diyen Öztürk, pet şişeleri kedi şeklinde saksılara dönüştürdüklerini, kartondan Kabe maketi yaptıklarını ve eski oyuncaklarla İngilizce etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

SERGİYE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Sergi, öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Okul yönetimi ise bu tür projelere tam destek verdiklerini aktardı. Bu tür çalışmalar, çevre bilincinin arttırılması ve öğrencilerin yaratıcı becerilerinin desteklenmesi açısından önemli bir rol oynuyor.