Öğrenciler Belirsizlik İçinde Kaygı Duyuyor

STUDENT VISA APPOINTMENTS TEMPORARILY SUSPENDED

Trump yönetiminin ABD öğrenci vizesi randevularını geçici olarak durdurma niyeti, dünyadaki öğrenciler için kaygı ve belirsizlik yaratıyor. BBC’nin ABD’deki yayın ortağı CBS’in eriştiği resmi bir belge, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın üniversitelerden öğrenci ve yabancı değişim vizesi başvurularında sosyal medya hesaplarının daha derinlemesine incelenmesi hazırlığına yönelik olarak, randevulara geçici ara vermelerini talep ettiğini gösteriyor. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın aşırı liberal olarak nitelendirdiği bazı üniversitelere uyguladığı baskının bir parçası.

HARVARD’A YENİ BASKILAR

Trump, Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kaydını engelleme çalışmalarına başlamış ve okulu, kampüslerinde Yahudi düşmanlığına karşı yeterince önlem almadığı gerekçesiyle suçlamıştı. Harvard Üniversitesi’nin açtığı dava sonucunda bir mahkeme, Trump’ın yasağını şimdilik uygulamadan kaldırdı. Yabancı öğrencilerle ilgilenen Open Doors adlı kuruluşun verilerine göre, 2023-24 eğitim öğretim yılı için 210’dan fazla ülkeden 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrenci Amerikan üniversitelerine kayıt yaptırdı. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu, 330 binden fazla öğrenci ile Hindistan’dan geldi. Çin ise yaklaşık 280 bin öğrenci ile ikinci en büyük kaynak haline geldi. Bu iki ülkeyi ise Güney Kore, Kanada, Tayvan, Vietnam, Nijerya, Bangladeş, Brezilya ve Nepal takip ediyor.

ÇİN’DEN GELEN VİZE BAŞVURULARINDA KISITLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin “Çin Komünist Partisi ile ilişkili olanlar veya kritik kilit alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere, Çinli öğrencilere yönelik vizeleri agresif bir şekilde iptal edeceğini” duyurdu. Bu plan çerçevesinde, Çin ve Hong Kong’dan gelen vize başvurularının “incelemesini sıkılaştırmak” amacıyla kriterler gözden geçirilecek. ABD’de eğitim gören Çinli öğrencilerin ne kadarının bu durumdan etkileneceği henüz belli değil. Çin, bu duruma “katılıkla karşı çıktığını” belirtip, ABD’nin yapıcı ilişkiler kurmaya davet etti.

HARVARD’IN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Trump yönetimi daha önce çeşitli yabancı öğrenci sınır dışı işlemleri gerçekleştirmiş ve binlerce öğrencinin vizesini iptal etmişti. Dışişleri Bakanı Rubio, Mart ayı sonunda ABD’nin, Trump yönetiminin üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protestolarla ilgili olarak en az 300 yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiğini duyurdu. Harvard Üniversitesi, mahkemeye verdiği dilekçede, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapma izninin iptalinin üniversiteye büyük zarar verebileceğini vurguladı. Harvard Uluslararası Ofis Direktörü Maureen Martin, bu durumun öğrenciler ve akademisyenler için “ciddi strese” yol açtığını ifade etti.

KANADA VE AVRUPA’DAKİ YENİ GELİŞMELER

Harvard dışında, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler de son yıllarda önemli sayıda yabancı öğrenci çekme konusunda önemli değişiklikler yaptı. Kanada, yurt dışından gelen öğrencilere yönelik maddi kanıt gerekliliklerini artırarak, kabul ettiği yabancı öğrenci sayısını azaltma niyeti güttü. Bu durum, göçü sınırlama yönündeki çabalarının bir parçası. İngiltere ise yeni vize kısıtlamaları ile lisansüstü öğrencilerin aile üyelerini ülkeye getirme haklarını kısıtladı.

AVRUPA ALTERNATİFİ

Almanya, Amerika dışında alternatif arayan öğrenciler için daha popüler hale geliyor. Bu ülke, 2025’e kadar 400 binin üzerinde uluslararası akademisyene ev sahipliği yapmayı planlıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği dışındaki uluslararası öğrencilere haftada 10 saate kadar çalışma izni verilmesi gibi yeni düzenlemeler getirildi. Prof. Brustein, yüksek öğrenimdeki küresel pazarın son yıllarda önemli şekilde değiştiğini vurguladı ve “Uluslararası öğrencilerin değerlendirebileceği birçok seçenek var” dedi.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Hong Kong lideri John Lee, “ABD’nin politikaları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, Amerikan üniversitelerinde okuma veya öğrenimlerine devam etme zorluğu çeken tüm öğrenciler, burada en iyi imkânlarla karşılanacak” dedi. Ayrıca, Malezya’daki Sunway Üniversitesi gibi Asya’daki diğer bazı kurumlar da ABD’de eğitim görmeyi planlayan öğrencilere davetler gönderdi.

Bu durum, birçok üniversiteye, yabancı öğrenci kaynaklı finansmanın önemli bir kısmını kaybetmeden, yeni fırsatlar sunma şansı verebilir.