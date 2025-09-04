Öğrenciler Dolandırıcılığa Karşı Uyanık Olmalı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOLANDIRILMA RİSKİNE KARŞI DİKKAT ETMELİ

Üniversite döneminin başlamasına az bir süre kala burs bulma telaşı içindeki öğrencilerin dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Avukat Serkan Ayaz, hem aileleri hem de öğrencileri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Ayaz, “Kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar” şeklinde ifade etti.

BURS ARAYIŞI VE GÜVENLİK UYARILARI

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin burs arayışına girdiğini belirten Avukat Serkan Ayaz, “Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, durumu iyi olmayan öğrencilerimizin burs arayış telaşı başladı ancak kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar. Gerek topladıkları özgeçmişlerle kişisel verilere ulaşıp, gerekse banka bilgilerini alarak ya da özgeçmişlerine ekledikleri fotoğrafları pornografik ortamlara aktarıp çocuklarımızı çeşitli suçlara sürükleyebiliyorlar” dedi.

DOLANDIRICILIK SUÇU VE HUKUKİ SONUÇLARI

Burs arayışı içerisinde olan öğrencilere seslenen Ayaz, “Öğrencilerimizin kaynağından emin olmadıkları sitelere girmemeleri ve kendilerini burs verdiğini iddia eden vakıf, dernek gibi kişilere doğrudan itibar etmemeleri önemli. Zira bu durumun sonucunda, bir yıldan 3 yıla kadar basit dolandırıcılık ya da 3 yıldan 10 yıla kadar nitelikli dolandırıcılık suçuyla yargılanma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, çocuklarımızın durumunu suiistimal eden kişilere fırsat vermememiz gerekiyor” dedi.

DOLANDIRICILIKTAKİ YENİ YÖNTEMLER

Dolandırıcıların değişik yöntemlerle hareket ettiğini söyleyen Ayaz, “Farklı oltalama teknikleriyle devlet kurumlarını, hatta e-Devlet’i bile taklit edebiliyorlar. Bu sebeple, kaynaklarından emin olamadıkları sitelere kesinlikle girmemelerini öneriyoruz. Örneğin, ‘gov.tr’ uzantısının yerini ‘.com.tr’ alabilir. Hatta unvanlarını ve logolarını bire bir kopyalayabiliyorlar” diyerek özellikle dikkat çekti.

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞI SIRTLARDA

Yapay zeka teknolojisinin dolandırıcılık yöntemlerini daha da tehlikeli hale getirdiğine dikkati çeken Ayaz, “Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle dolandırıcılık yöntemleri akıl almaz bir boyuta ulaştı. Artık ‘ceza profesörü dolandırıldı’, ‘bilişim uzmanı dolandırıldı’ gibi haberleri görmekteyiz. Dolandırıcılıkla ilgili yapay zekanın neler yapabileceği sınır tanımaz bir hale geldi. Bu sebeple, çocuklarımızın özellikle bilgisine güvendiği kişilerden veya ailelerinden yardım alarak başvurularını yapmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

– KONYA