Öğrenciler Düğmeli Evleri Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TARİHİ DÜĞMELİ EVLER ZİYARETİ

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Akseki ile İbradı’daki tarihi Düğmeli Evleri keşfetmek amacıyla bir gezi düzenledi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu gezide öğrenciler, Akseki’deki Düğmeli Evleri gezerek ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

İBRADI’DA DOĞAL GÜZELLİKLERİ İNCELEDİLER

Gezinin ilerleyen kısmında İbradı ilçesine geçen öğrenciler, burada tarihi Düğmeli Evleri ve Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı’nın 2024 yılı “En İyi Turizm Köyü” programında birinci seçilen Ormana Köyü’nün yanı sıra Altınbeşik Mağarası’nı da ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İkbal Erbaş, etkinlik çerçevesinde öğrencilere “Geleneksel Mimarinin Turizm Potansiyeli” hakkında bilgi sundu.

GÜÇLÜ KATILIM VE TEŞEKKÜR

Gezi etkinliği, çok sayıda öğrencinin yanı sıra Serik İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Balseven, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Köksal, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Özilhan Özbey, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Çelik Çaylak ve Fakülte Sekreteri Raşit Yıldız gibi akademik kadronun katılımıyla zenginleşti. Ayrıca, etkinliğin sonunda Prof. Dr. Balseven, Turizm Haftası etkinliklerini düzenleyen Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı ile öğrencilere teşekkür ederek, katkılarından dolayı Prof. Dr. İkbal Erbaş’a plaket verdi.