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Öğrenciler Fidan Dikim Etkinliğine Katıldı

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde öğrenciler, fidan dikim etkinliğine katıldı. Yenilenebilir Enerji Mavi Yeşil Okul Etiketi projesi çerçevesinde, Ortakaraören Cumhuriyet Ortaokulu’ndan öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Ortakaraören Mahallesi’ndeki Sanayi Bölgesi’nde orman alanı oluşturmak amacıyla harekete geçen katılımcılar, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik, doğa sevgisini artırmayı amaçlıyor.

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