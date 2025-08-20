Haberler

Öğrenciler Fidan Dikti, Doğaya Destek

ORMANLARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın’ın sosyal medya hesabından ormanların önemine yapılan çağrının ardından, öğrenciler bir okulun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, Aydın’ın yaptığı bu çağrı, öğrenciler tarafından olumlu karşılandı. Getirilen fidanlar, Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu bahçesinde toprakla buluşturuldu.

GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR

Aydın, bu etkinliğe şube müdürleri Mehmet Özgüngör ve Cemal Dabak ile birlikte katıldı. Açıklamada, Aydın’ın görüşlerine de yer verildi. Aydın, yeni eğitim öğretim yılına doğaya bıraktıkları yeşil izlerle başlamanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Çocukların elleriyle toprağa emanet ettiği fidanlar, geleceğe nefes olacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

