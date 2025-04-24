Öğrenciler Gazze’ye Hediyeler Gönderdi

ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER DUYGU PAYLAŞTI

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve protokol temsilcileri, boyadıkları pijama ve kumaşları ile hazırladıkları hediyeleri Gazze’deki çocuklara göndermek üzere hazırlandı. İnsani Yardım Vakfı tarafından Aşağı Çiçeklidere köyü ilkokulu bahçesinde organize edilen “Gazze için umut ve renk ol” etkinliğine Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, ilçedeki resmi kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI GÖNDERİ

Etkinlikte, çocuklar hazırladıkları pijama ve kumaşları tek tek boyayarak, bu hediyeleri Gazze’deki yaşıtlarına ulaştırılması için İHH yetkililerine teslim etti. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Mustafa Köroğlu, öğrencilerin empati yapabilmeleri ve kardeşlik duygusunu kazanabilmeleri için bu etkinliğin önem taşıdığını vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

FİLİZ AVANER’DEN DUYARLILIK MESAJI

Etkinliğe katılan öğrencilerden Filiz Avaner, Gazze’de yaşanan zorluklara dikkat çekmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Avaner, “Gazze’de çocuklar yalnız değiller. Orada yaşayan, okula gidemeyen çocukları bir nebze sevindirmek istedik. İnşallah mutlu olurlar.” şeklinde duygularını ifade etti.