Öğrenciler Gazze’yi Tuvale Yansıttı

ÖĞRENCİLERİN SANAT YOLUYLA DİRENİŞİ YANSITMASI

Şırnak’ta lise öğrencileri, Gazze’de meydana gelen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yaptıkları eserleri sergiledi. Silopi Senan İdin Fen Lisesi öğrencileri, düzenledikleri sergide yalnızca acıyı değil, aynı zamanda umudu, direnişi ve dayanışmayı da resimlerine yansıttı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Fahrettin Kaya, Gazze’deki dramın herkesin içine derin bir hüzün yerleştirdiğini ifade etti. Kaya, çocukların bu konuda kayıtsız kalmadığını belirterek, “Dönem boyunca Gazze’de yaşanan insanlık dramını tuvallere aktararak orada yaşanan acıyı gerçeğiyle göstermeyi istedik” şeklinde konuştu.

UMUT VE ACININ RESMEDİLMESİ

Öğrencilerden Elif Demirhan, boykot ürünlerinin “bomba, kan ve füze” gibi unsurlara dönüştüğünü anlatmak istediğini vurguladı. Demirhan, “Çünkü verilen her para onlar için bomba ve füze parasına dönüşüyor. Daha çok can ölüyor. Dökülen kanlar Filistin’de çocukların, kadınların kanları” diye ekledi. Mescid-i Aksa’yı tuvale işleyen Ayşe Aşkın ise, “Bu tuvalde Mescid-i Aksa’nın sadece doğal bir yapı değil, yüzyılın umudunun, gözyaşının ve huzurunun simgesi olduğunu göstermek istedik” ifadesini kullandı. Aşkın, gökyüzündeki sabahın altın ışıklarını ve mavisini resmettiğini belirtti.

FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Agit Agitoğlu, tablosunda genel olarak Filistin’e karşı yapılan adaletsizlikleri gündeme getirdi. Agitoğlu, “Zamanımızı ne kadar boşa harcadığımızı gösteriyor. Güneşte çocukça çizilmiş bir güneş var, bu da umut vadediyor. Duvarın arkasındaki insanlar, Filistin için özgürlük mücadelesi veriyor. Tır ile de Filistin için yardımı anlattım” şeklinde konuştu. Esra Özdemir, “Kubbetü’s-Sahra’nın altın kubbesi yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda inancımızın, umutlarımızın ve Gazze’nin bitmeyen direnişinin sembolüdür” dedi. Özdemir, bu tablo ile yüzyıllardır dualarla yoğrulan bir toprak parçasının kalbini anlatmayı hedeflediğini ifade etti.

YIKILAN HAYALLERİN GÖRSEL İFADESİ

Gazze’deki yıkılan mahalleleri tuvale aktaran Sümeyye Yıldız ise, “Burada Filistin’in yıkılan mahallelerini anlatıyorum. Burası daha önce hayat dolu bir yerdi, mutlu aile ve çocukların anılarını taşıyordu. Ne yazık ki, son zamanlarda İsrail’in Filistin’e açtığı savaş nedeniyle oraları göremiyoruz” şeklinde konuştu. Yıldız, artan yıkım ve harap olan yaşam alanlarının insanların hayallerini nasıl yok ettiğini anlattı. “Gördüğünüz gibi burada yaşam yok, bomboş. Böylece hayaller de yok oluyor” dedi.