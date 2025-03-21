Öğrenciler Hüsrev Paşa Camisi’nde Buluştu

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi gören öğrenciler, tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde gerçekleşen iftar etkinliğinde bir araya geldi. 1567 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Hüsrev Paşa Camisi, Eski Van Şehri’nin Ortakapı Mahallesi’nde yer alıyor ve her yıl olduğu gibi bu Ramazan döneminde de birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayı temasını “İyilik Ayı Ramazan” olarak belirledi ve Van İl Müftülüğü de bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL İFTAR

Bu doğrultuda, Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık yapan öğrenciler için camide özel bir iftar programı düzenlendi. İftar öncesinde cami imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, öğrencilere Ramazan ayının faziletleri ve caminin tarihi hakkında kısa bilgi verdi. Koyuncu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programının bu yıl da gerçekleştirildiğini vurguladı ve “Hüsrev Paşa Camii’nde geleneksel iftar programımızda bir araya gelmenin huzurunu yaşadık. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle hazırlanan bu güzel sofrada hocalarımız, öğrencilerimiz ve kıymetli misafirlerimizle Ramazan’ın bereketini paylaştık. Duaların semaya yükseldiği, gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek akşamda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Rabbim, hayır sahiplerinin infaklarını kabul eylesin, sofralarımızı bereketlendirsin” ifadelerini kullandı.

MANEVİ ATMOSFERİN YAŞANDIĞI ANLAR

Dualarla başlayan iftar programında, küçük kursiyerler okunan ezanla birlikte oruçlarını açarak Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte deneyimledi. Öğrencilerin coşkulu anları, toplumsal dayanışma ve huzuru pekiştirdi.