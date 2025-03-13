Haberler

Öğrenciler İçin Bilinçlendirme Eğitimi Düzenlendi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLERİ KORUMAK İÇİN EĞİTİM DÜZENLEDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri kötü alışkanlıklardan ve haksızlıklardan koruma amacı ile 57. Alay Anadolu Lisesi’nde bir bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi. Bu eğitim süresince öğrencilere akran zorbalığı, elektronik sigaranın zararları ve yasal süreçler ile Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk hakları hakkında bilgiler sunuldu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik farkındalık faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edeceklerini ifade etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin ve toplumun geleceğini korumak için bu tür bilinçlendirme etkinliklerinin önemine dikkat çekerek, eğitimlerin farklı okullarda da sürdürüleceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da Kırsal Kalkınma Yatırımları Tanıtıldı

Adıyaman'da düzenlenen kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısında, destekler ve hibe fırsatları ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü, kırsal kalkınmanın önemini vurguladı.
Haberler

Sahte İçki Nedeniyle Ölüm Vakaları Artıyor

Sahte içki tüketiminin metanol nedeniyle ciddi sağlık sorunları doğurduğu, göz körlüğü ve böbrek iflası gibi risklerin bulunduğu uzmanlarca bildirilmektedir. Dikkatli olunması önemle vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.