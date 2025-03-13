Öğrenciler İçin Bilinçlendirme Eğitimi Düzenlendi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLERİ KORUMAK İÇİN EĞİTİM DÜZENLEDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri kötü alışkanlıklardan ve haksızlıklardan koruma amacı ile 57. Alay Anadolu Lisesi’nde bir bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi. Bu eğitim süresince öğrencilere akran zorbalığı, elektronik sigaranın zararları ve yasal süreçler ile Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk hakları hakkında bilgiler sunuldu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik farkındalık faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edeceklerini ifade etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin ve toplumun geleceğini korumak için bu tür bilinçlendirme etkinliklerinin önemine dikkat çekerek, eğitimlerin farklı okullarda da sürdürüleceğini belirtti.