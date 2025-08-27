Öğrenciler İçin İsimli Kaşeler Talep Ediliyor

ÖZEL KAŞELER ÖĞRENCİLER İÇİN DEVRİM YARATIYOR

Öğrencilerin okul eşyalarının karışmasını önlemek amacıyla üretilen isme özel kaşelere olan talep artıyor. Eskişehir’de baskı işiyle ilgilenen Bahadır Ünal, bu sorunla başa çıkmak için isme özel kaşe üretmeye başladı. Bu kaşeler, çocukların defter, kalem, çanta ve kıyafetleri üzerine rahatça basılabiliyor. Ünal, bu ürünlerin hem velilere büyük kolaylık sağladığını hem de öğretmenlere yardımcı olduğunu belirtiyor.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖZEL TERCİH

Ünal, konuya dair yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “En çok anaokulu ve ilkokula giden öğrenciler için tercih ediliyor. Çocukların eşyaları okulda sık sık kayboluyor veya birbirine karışıyor. Kaşe sayesinde defterlerin, kalemlerin ve kıyafetlerin üzerine isim basılarak bu sorun ortadan kalkıyor.” Bu uygulama, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için büyük bir ihtiyaç haline geliyor.