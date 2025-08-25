Öğrenciler İçin Kira Fiyatları Artıyor!

ÖĞRENCİLERİN KİRA ARAYIŞI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yeni eğitim dönemine hazırlanmaya başladı. Bu süreçte aileler de konut arayışına yöneliyor. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için kiralık ev fiyatları dikkat çekici bir masraf oluşturuyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi üniversitelerin yoğun olduğu şehirlerde kiralar oldukça yüksek.

İSTANBUL’DA KİRALAR EL YAKIYOR

NTV’de yayınlanan bilgilere göre, İstanbul’da öğrencilere yönelik kiralık daire ilanlarında en düşük kira bedeli 3 bin 500 lirayla Esenler’deki apartlarda görülüyor. Ataşehir’de ise 3+1 lüks dairelerin fiyatları 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Şehirdeki ortalama kira fiyatı ise 25 bin lira civarında seyrederken, öğrencilerin bütçelerini zorlayacak seviyelerde olduğu gözlemleniyor.

İZMİR VE ÇANAKKALE’DE KİRALAR YÜKSELİYOR

İzmir’de de durum benzer bir tablo sergiliyor. Buca’da kiralar 7 bin 500 liradan başlarken, Karabağlar’da ise 72 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu şehirdeki ortalama kira fiyatı 20 bin lira seviyelerindedir. Çanakkale’de ise kiralar 6 bin 500 liradan başlayıp, en yüksek kira 35 bin liraya kadar çıkıyor. Kentte ortalama kira fiyatı ise 18 bin lira olarak belirginleşiyor.

ESKİŞEHİR’DE BARINMA SORUNU

Öğrenci yoğunluğu ile bilinen Eskişehir’de en düşük kira 7 bin 500 lira, en yüksek kira ise 27 bin lira seviyesinde. Şehirdeki ortalama kira bedeli ise 11 bin lira olarak dikkat çekiyor. YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte gündeme gelen barınma sorunu, ailelerin bütçelerini etkilemeye devam ediyor. Yurt dışında kalmak istemeyen öğrenciler için büyükşehirlerdeki kira fiyatları ciddi bir yük oluşturuyor. Uzmanlar, bu aşamada öğrencilerin bütçelerini ve yaşam koşullarını dikkate alarak yurt ile kiralık ev arasında dikkatli bir seçim yapmaları gerektiğine dikkat çekiyor.