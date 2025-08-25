Öğrenciler İçin Kira Fiyatları Yükseliyor!

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SONRASI KİRALIK EV ARAYIŞI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yeni eğitim dönemine hazırlanırken, aileler de konut arama sürecine girmiş durumda. Yurtlarda kalmayı tercih etmeyen öğrenciler için kiralık ev fiyatları önemli bir masraf kalemi olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi üniversite yoğunluğu yüksek şehirlerde kira fiyatları oldukça yükseklik gösteriyor.

İSTANBUL’DA KİRALIK EV FİYATLARI

İstanbul’da öğrencilere yönelik ilanlar incelendiğinde, en düşük kiralar 3 bin 500 lirayla Esenler’deki apartlarda belirlenirken, Ataşehir’de 3+1 lüks dairelerin fiyatları 90 bin liraya kadar çıkıyor. Şehrin ortalama kira bedeli ise 25 bin lira civarında seyrediyor.

İZMİR’DE KİRA FİYATLARI YÜKSELİYOR

İzmir’de de durum oldukça benzer. Burada Buca’da kiralar 7 bin 500 liradan başlayıp, Karabağlar’da 72 bin liraya kadar yükselebiliyor. İzmir’de ortalama kira fiyatı 20 bin lira seviyelerinde bulunuyor.

ÇANAKKALE VE ESKİŞEHİR’DE KİRA DURUMU

Çanakkale’de kiralar 6 bin 500 liradan başlayarak, en yüksek 35 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kentteki ortalama kira fiyatı ise 18 bin lira seviyelerine ulaşmış durumda. Özellikle öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu Eskişehir’de ise en düşük kira 7 bin 500 lira iken, en yüksek kira 27 bin lira olarak dikkat çekiyor. Ortalama kira bedeli ise 11 bin lira düzeyinde.

BARINMA SORUNU AİLELERİ ZORLUYOR

YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte gündeme gelen barınma sorunu, ailelerin bütçelerini zorlamakta. Yurt dışında kalmak istemeyen öğrenciler için büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları önemli bir yük oluşturuyor. Uzmanlar, bu aşamada öğrencilerin hem bütçelerini hem de yaşam koşullarını dikkate alarak, yurt ile kiralık ev arasında dikkatli bir seçim yapmaları gerektiğine dikkat çekiyor.