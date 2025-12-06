Öğrenciler İçin ÖTV’Siz Teknoloji Ürünleri Dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan önemli bir düzenleme, üniversite öğrencilerinin teknoloji ürünlerine erişimini köklü bir biçimde değiştirmeyi amaçlıyor. Mevcutta uygulanan düzenleme çerçevesinde, öğrenciler, fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan yerli üretim akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabiliyordu. Bu durum, öğrencilerin tercihlerini yerli ürünlerle sınırlandırıyordu.

YERLİLİK ŞARTI KALKIYOR

Yeni düzenlemede dikkat çeken en önemli unsur, yerlilik şartının tamamen kaldırılması. Meclis’ten onay alması durumunda, öğrenciler, iPhone’dan Samsung’a, PlayStation’dan Xbox’a kadar farklı markalardaki teknolojik ürünleri ÖTV’siz satın alabilme imkanına erişecekler. Ancak muafiyetten yararlanmak için gereken tek şart, alınan ürünlerin en az iki yıl süreyle kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesiyle birlikte, teknolojik ürün fiyatlarında beklenen düşüşler üzerine hesaplamalar yapıldı. İlgili fiyat listeleri yakında yayımlanacak.

ÖTV’Lİ VE ÖTV’SİZ FİYATLAR

iPhone 17 Pro’nun ÖTV’li fiyatı 107 bin 999 TL iken, ÖTV’siz fiyatı 71 bin 999 TL olarak belirleniyor. Diğer model fiyatları ise şöyle: iPhone 17 ÖTV’li fiyat 77 bin 999 TL, ÖTV’siz fiyatı 51 bin 999 TL; iPhone Air ÖTV’li fiyat 97 bin 999 TL, ÖTV’siz fiyatı 65 bin 332 TL. Samsung Galaxy S25 Ultra’nın ÖTV’li fiyatı 93 bin 499 TL, ÖTV’siz fiyatı ise 62 bin 332 TL. Samsung Galaxy S25’in ÖTV’li fiyatı 61 bin 499 TL, ÖTV’siz fiyatı ise 40 bin 999 TL. PlayStation 5 Pro (2 TB) ise ÖTV’li 59 bin 999 TL, ÖTV’siz ise 49 bin 999 TL fiyatla yer alıyor.