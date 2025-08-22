Haberler

Öğrenciler İçin Trafik Tedbirleri Alındı

TRAFFİK TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı çerçevesinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde çeşitli trafik tedbirleri alındı. Bu kapsamda, Yavuzlu İlkokulu ve Ortaokulu’nun önünde okul geçidi çizgileri yenilenerek, öğrencilere güvenli geçiş imkanı sunan çalışmalar hayata geçirildi.

JANDARMA EKİPLERİ DE DESTEK VERİYOR

Gerçekleştirilen çalışmalara jandarma ekipleri de katılırken, okul yolu ve çevresinde olası kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca sürücülere, okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu tedbirler, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini hedefliyor.

