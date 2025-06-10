Öğrenciler Ipek Böceklerini Besleyip Eğlendi

BURSALILAR İPEKBOCEKÇİLİĞİ PROJESİNE KATILDI

Bursa’da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, “Bursa’nın Mirası: İpekböcekçiliği” isimli proje çerçevesinde ipek böceği besleyerek şehrin kültürel mirası olan ipeğin yolculuğunu izledi. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kozabirlik’in desteklediği proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kasım Uzunöz’ün rehberliğinde yürütüldü. Bu proje, ilçedeki toplam 12 okulda gerçekleştirildi. Proje süresince geleneksel ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı hakkında öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi aktarımı yapıldı. Kozabirlik tarafından sağlanan ipek böceği yumurtaları 238 öğrenci ve 18 öğretmene dağıtıldı. Öğrenciler, ipek böceklerinin bakımını yapıp gelişim süreçlerini gözlemledi. Uzunöz, öğrencilere ipek iplik üretimi ve dokuma teknikleri hakkında da bilgilendirme sağladı.

İPEKBOCEKÇİLİĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Ali Tüzen, AA muhabirine verdiği demeçte, ipek böcekçiliğinin Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Proje sayesinde bu konuda çocukların bilgi sahibi olmasını sağlamak istediklerini belirten Tüzen, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti. Projenin koordinatörü Nagihan Güneş de Bursa’nın, geçmişte ipek böcekçiliğinin merkezi olduğunun altını çizdi. Son yıllarda çocukların ipek böceği ve kozayı tanımadığını dile getiren Güneş, “Buradan yola çıkarak ipek böcekçiliğinin tarihini anlatmak için çocuklarımıza bir proje başlattık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, projede özellikle dut ağacının yetiştiği bölgelerdeki okulların tercih edildiğini ifade etti. Güneş, “Öğrenciler ipek böceklerini besledi ve daha sonra ipekten bileklik yaptı, bilekliklerini kollarına taktı. Bu şekilde projemiz iki ay boyunca devam etti.” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS ÇOCUKLARA AKTARILIYOR

Proje dahilinde görev alan İsmetiye Hasan Orhaneddin Ortaokulu Müdürü Mesut Yüce, “Bu projeyle çocuklarımız ipek böcekçiliğini tanımış oldu. Proje sayesinde çocuklarımıza tarihi ve kültürel mirasımızı aktarmış olduk.” açıklamasında bulundu. Kasım Uzunöz, projeye dair yaptığı değerlendirmede “Oldukça sağlıklı ve hızlı sonuç aldık. Çocuklar çok heyecanlıydı. Bileklikleri çok hoşlarına gitti.” dedi. Proje kapsamında yer alan 5’inci sınıf öğrencisi Irmak Eskikart, ipek böceklerinin yumurtadan çıkmasını gözlemlemenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. “Daha sonra onları besledik. İpekten bileklik yaptık. Hepimiz çok eğlendik.” şeklinde konuşan Eskikart, projeye katılmanın keyfini dile getirdi. 5’inci sınıf öğrencisi Egemen Kılıç da projeye katılmadan önce ipek böceği görmediğini belirtti ve projede yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.